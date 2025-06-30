استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدداً من قيادات الوزارة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود الوزارة ومشاريعها القائمة في المنطقة، ومناقشة خططها المستقبلية التي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل والبرامج التنموية، بما يعزز تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

منوهاً بما توليه القيادة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والمواطنة.

وقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأمير منطقة تبوك موجزاً عن جهود الوزارة في المنطقة.