أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج «قياديات القطاع الصحي 2025» بنسخته الأولى، الذي يستهدف تطوير المهارات لدى القياديات في القطاع الصحي.



وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية لدى المتدربات، وتنمية المهارات التحليلية للتخطيط الإستراتيجي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، إلى جانب دعم مهارات العمل الجماعي، والتواصل الفعَّال، فضلاً عن صياغة رؤى مستقبلية وتنفيذ إستراتيجيات مبتكرة، تسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.



ويُعد برنامج «قياديات» أحد المبادرات التي تنفذها الهيئة؛ لتمكين القيادات الصحية النسائية الوطنية، في إطار دعمها لتمكين المرأة في القطاع الصحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن المنتظر أن تنطلق أعمال البرنامج شهر أغسطس المقبل ولمدة 4 أشهر.



ودعت الهيئة المهتمات بالتقديم على البرنامج الاطلاع على شروط الالتحاق والتقديم من خلال الرابط التالي: https://scfhs.org.sa/ar/women-leadership.