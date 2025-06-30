انتهت بلدية جوف بني هاجر، من تنفيذ أعمال إنشاء مضمار مشي رياضي في يكرب، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

من جانبه أوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس خلف بن عبيد المطيري، بأن مضمار المشي الرياضي، الذي تم إنشاؤه يهدف إلى تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم.

وأبان بأن الطول الإجمالي لمضمار المشي يصل إلى 500 متر، وتغطيه المساحات الخضراء بأكثر من 1320 مترا مربعا، وزراعة 50 شجرة، كما زُود بعدد من الجلسات الجانبية، وكذلك تم تركيب 25 عمود إنارة تجميلية، كما روعي في تصميمه وضع مواقف للسيارات.

ونوه المهندس خلف المطيري، إلى حرص البلدية على إنشاء مضامير المشي وغيرها من المشاريع لتعزيز جودة الحياة، وتطوير الخدمات المُقدّمة للسكان والزوار، وتوفير الخدمات والوسائل في إطار إستراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة.