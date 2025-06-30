حقق ستة من طلبة المملكة، إنجازًا عالميًا جديدًا بفوزهم بـ6 ميداليات دولية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2025، في نسخته الـ29، المقامة في مقدونيا الشمالية، بمشاركة 135 طالبًا وطالبة من 23 دولة حول العالم.ونال طلبة المملكة، ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين، ليؤكدوا مجددًا قدرتهم التنافسية وتميزهم العلمي على المستوى الدولي.وضم الفريق الفائز عبدالله طارق العامر من إدارة تعليم الشرقية، عبدالإله محمد السقاف من إدارة تعليم جدة وحصلا على ميداليتين ذهبيتين.كما حصل ياسر محمد حبيب الله من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، ومحمد علي شيبان من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل على ميداليتين فضيتين.ونال عبدالرحمن شوقي منصور، وبلال نافع الحجيلي من إدارة تعليم المدينة المنورة ميداليتين برونزيتين.ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتدريب المكثف الذي خضع له الطلبة المشاركون على مدى سنوات، بإشراف مؤسسة (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم، في إطار جهودهما المشتركة، لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيلهم للمنافسات الدولية، واختير أعضاء الفريق بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات الدقيقة ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، إلى جانب معسكرات تدريبية علمية عالية المستوى، نفّذها نخبة من المدربين المحليين والدوليين.وتُعدُّ هذه المشاركة الـ14 للمملكة في هذه المسابقة، إذ ارتفع رصيدها الإجمالي إلى 11 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية، ما يعكس التطور النوعي الذي يشهده مستوى المشاركات السعودية عامًا بعد عام، وبالمقارنة فإن نتائج المشاركة السابقة للمملكة في أولمبياد البلقان للناشئين، أسفرت عن فوزها بميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية.