نُفِّذَ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في منطقة مكة المكرمة. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن عبدالرحمن أحمد سالم الحربي (سعودي الجنسية)، وبمشاركة سعود فؤاد حسن المزجاجي (سعودي الجنسية)، أقدما عن طريق الاتفاق والمساعدة والمراقبة على إنشاء تشكيل عصابي وانتحال صفة رجال الأمن وانتهاك حرمة مساكن وترويع الآمنين والسلب والنهب باستخدام سلاح ناري.وأضاف البيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيراً لبشاعة ما أقدما عليه من جرائم وقطعاً لشرهما وفسادهما، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين، أمس (الأحد)، بمنطقة مكة المكرمة.