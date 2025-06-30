الأمير فهد بن سلطان خلال اطلاعه على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية. (واس)
الأمير فهد بن سلطان خلال اطلاعه على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية. (واس)
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اطّلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقباله بمكتبه في الإمارة أمس، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله محمد المشيقح، حيث اطلع على ما احتواه التقرير من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، مثنياً على جهود فرع الوزارة وما يقوم به من أعمال جليلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.
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