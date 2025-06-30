يأتي إعراب السعودية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد مدنيين فلسطينيين، بما فيها الاعتداءات في قرية كفر مالك شرق رام الله، وتجديدها مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، وتشديدها على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة، ليؤكد المواقف الصلبة للمملكة مع القضية الفلسطينية في مواجهة العربدة الإسرائيلية، وإصرارها على قتل وتهجير الفلسطينيين في غزة، ومنع دخول المساعدات، الأمر الذي يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.وتبقى السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاملة الحقيقية للقضية الفلسطينية، وخط الدفاع الأول لها في جميع المحافل الدولية من خلال قيادتها للجهود الحثيثة وصولاً إلى حل الدولتين، ومنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وتحجيم الغطرسة الإسرائيلية، التي لا زالت تواصل عربدتها على مرأى من المجتمع الدولي، الذي وصل إلى قناعة من خلال الدور الذي تبذله المملكة بضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وبما يحقق لهم آمالهم وتطلعاتهم.تبقى فلسطين وشعبها الهم الأكبر للسعودية قيادة وشعباً إلى أن يتحقق الحلم بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وبحقوق كاملة غير منقوصة.