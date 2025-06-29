كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن النسبة العظمى من الذين يقدمون أنفسهم على أنهم رقاة ويمتهنون مهنة الرقية، هم من مدعي الرقية وليسوا أهلاً لها ولا تنطبق عليهم المتطلبات الأساسية للراقي، مؤكداً أن هذا مؤشر خطير، وعلى كل إنسان أخذ الحيطة وعدم فتح مجال لكل من قال إنه يرقي الناس.

وذكر خلال لقائه عبر برنامج «الراصد» أنه لا يعرف في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحداً امتهن الرقية، وهذا كافٍ للرد على هذه المسألة، مبيناً: لدينا نسبة كبيرة جداً من خلال الحالات التي اطلعنا عليها، وتم القبض على الكثير من هؤلاء وأحيلوا إلى النيابة العامة من خلال فريق العمل المشكل بالأمر السامي من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من الجهات ذات العلاقة، الذي يعمل على مدار الساعة واليوم.

ولفت إلى أن من فتحوا دوراً أو أماكن ووسائل للتواصل معهم، تبين أنهم مخالفون، وأن الرئاسة تتتبع هذا النوع من المخالفات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغ على الرقم 1909.