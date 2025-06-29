كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الفائزين في التصفيات الأولية بجائزتَي المواطنة المسؤولة، والبرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية «صيتاثون»، التي تأتي ضمن مبادرات مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والمخصصة لطلبة ومنسوبي التعليم العام في كافة مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقباله عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية بجائزة الأميرة صيتة الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وعضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود آل سعود.

ونوّه أمير جازان بدعم القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيع الطلبة على التفوق والتميز، مشيداً بنشاط وتفاعل الطلبة الفائزين ومبادراتهم المجتمعية، التي تؤكد حرصهم على خدمة وطنهم ومجتمعهم، مثنياً على تميّز شباب وفتيات المنطقة في مجال العمل التطوعي وحسهم الوطني العالي، متمنياً لهم التوفيق.

واستمع إلى شرح من الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، حول جائزة «صيتاثون» التي تعد إحدى مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية الذي أطلقته جائزة الأميرة صيتة، في (13) منطقة، وموجّهة لطلبة المرحلة الثانوية بنين وبنات في (10) مجالات، وتهدف لتجويد مخرجات المبادرات المجتمعية وتفعيلها وجعلها أكثر أثراً واستدامة من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية والقيم النبيلة لدى الشباب، كونهم قدرات بشرية خلاقة وواعدة وصنّاع وسفراء مبادرات وقادة ورواد عمل اجتماعي يُراهن عليهم في المستقبل.