كرّم رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الربدي بن فهد الربدي، طلاب وطالبات أكاديمية طويق الفائزين في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ITEX 2025، نظير حصولهم على (12) ميدالية ذهبية، و(16) جائزة خاصة، وتفوقهم في هذا المحفل العلمي بطريقة عكست تميزهم وإبداعهم وقدرتهم على التنافس مع نظرائهم من مختلف دول العالم باسم المملكة العربية السعودية، رافعين رايتها بكل اقتدار.

وأبدى الربدي خلال كلمته، فخره بأبناء وبنات الوطن، الذين قدّموا في هذا المحفل الدولي صورة مشرقة للمواطن السعودي المتمكِّن والمبدع والطموح، مبينًا أن هذا المُنجز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- التي وضعت الاستثمار في الإنسان في مقدمة الأولويات، وآمنت بأن عقول شبابنا هي الثروة الأهم لمسيرة التحول الوطني.

وأوضح أن «سدايا» تؤمن أن المستقبل يُصنع بالعقول، والاستثمار في الإنسان هو الطريق لتحقيق الريادة الرقمية، مؤكداً أنه من هذا المنطلق جاءت الشراكة مع أكاديمية طويق لتكون نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ويسهم في إعداد جيل متمكن يُتقن أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ويقود مسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، بما يعزز من مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً وثّق تفاصيل مشاركات الطلبة الفائزين، ومعرضاً مصاحباً استعرض فيه الفائزون ابتكاراتهم المتميزة، التي عكست قدراتهم الإبداعية العالية، وما حققوه من إنجازات مشرفة، كما شهد الحفل استعراض تجربتين ملهمتين من الفائزين، قدّموا خلالهما خلاصة تجربتهم الشخصية ومسيرتهم في تطوير ابتكاراتهم، وما واجهوه من تحديات، وأبرز الدروس المستفادة.

يُذكر أن «سدايا» قدمت منحاً تدريبية خاصة ضمن برنامج «وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث والابتكار»، الذي يمتد لأسبوع ويُقدم عن بُعد، ويهدف إلى تمكينهم من مهارات متقدمة في أتمتة سير العمل البحثي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يعزز قدرتهم على الابتكار، والإسهام في بناء مستقبل قائم على المعرفة.