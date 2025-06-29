بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج في مملكة البحرين والذي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر يوليو القادم.وحددت الوزارة الشروط والضوابط على المتقدمين واشتملت على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد عمر المتقدم على 20 عاما وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% من 100 أو 3.75 من 4 وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85 وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة وضرورة معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث.