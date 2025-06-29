وجّه وزير التعليم بسرعة صرف فروقات الرواتب الناتجة عن التحوّل من الصرف بالتقويم الهجري إلى الميلادي، لبعض منسوبي الوزارة الذين تأثرت مستحقاتهم جراء التحوّل.

وعلمت «عكاظ» أن وكالة الموارد البشرية في التعليم خاطبت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بضرورة استكمال جميع المتطلبات بشكل عاجل، على أن يتم الانتهاء من مراجعة البيانات وصرف الفروقات خلال 30 يوم عمل، مع الإفادة بنتائج التنفيذ فور الانتهاء.

وبحسب المعلومات، يُرجّح أن فروقات الصرف تتجاوز أكثر من راتب شهر، وستتم إجراءات الصرف قبل نهاية يوليو 2025، بعد استكمال الحصر والمطابقة.

يُشار إلى أن التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي بدأ بتاريخ 19 ربيع الآخر 1439، بموجب التوجيه السامي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لموظفي الدولة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، إلى جانب توحيد مواعيد فواتير الخدمات خلال الأسبوع التالي للصرف.