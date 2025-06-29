تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين «نسر الأناضول 2025»، الذي يُقام في قاعدة كونيا الجوية بجمهورية تركيا، ضمن سلسلة من التمارين العسكرية المشتركة التي تهدف إلى رفع الكفاءة العملياتية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.

ويشهد التمرين تنفيذ سيناريوهات جوية قتالية متقدمة، حيث تظهر طائرات F-15SA السعودية في تشكيلات ميدانية دقيقة تعكس مستوى الجاهزية العالي والانضباط القتالي. وتشمل المهمات تنفيذ طلعات جوية تكتيكية، والتعامل مع بيئات عمليات معقدة تحاكي التهديدات المختلفة في ميدان المعركة الجوية.

يهدف التمرين إلى تطوير القدرات القتالية للطواقم الجوية والفنية، ورفع كفاءة التنسيق العملياتي مع القوات الجوية المشاركة، بما يعزز القدرة على الاستجابة السريعة في الظروف الطارئة. كما يُعد التمرين منصة لتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل المشترك في بيئة دولية متعددة الأطراف.

وتُجسد هذه المشاركة مكانة المملكة المتقدمة في مجال العمليات الجوية، إذ تعكس جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على العمل باحترافية ضمن تحالفات إقليمية ودولية. كما تؤكد أن القوات الجوية السعودية تمثل ركيزة أمنية فاعلة في معادلات الاستقرار الإقليمي، بما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، ومعدات متطورة، وتكامل تشغيلي عالي المستوى.

وتأتي مشاركة المملكة في «نسر الأناضول» ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدفاع نحو تعزيز الجاهزية، وتطوير مفاهيم القتال الجوي الحديث، والانفتاح على تجارب عسكرية نوعية ترفع كفاءة الأداء وتدعم أمن المنطقة.