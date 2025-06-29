اطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، على تقرير لإنجازات الخطوط السعودية خلال العام 2024، قدمه مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بنجران وشرورة ماجد بن مانع آل زندان.



وتضمن التقرير إحصاءات عن الخدمات المقدمة خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد الركاب من مطار نجران 600,384 مسافراً، بزيادة تقدر بأكثر من 27%، عن عام 2023، فيما بلغ المسافرون من مطار شرورة خلال المدة نفسها 202,069 مسافراً، ليصل إجمالي المسافرين من المطارين 802,453 مسافراً خلال العام الماضي، عبر 6,219 رحلة.

وأكّد أمير منطقة نجران، أهمية العمل والتنسيق بين الجهات المعنية؛ لزيادة عدد رحلات الطيران، والسعة المقعدية على الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى مطاري نجران وشرورة لتلبية الطلب المتزايد عليها، بما يسهل على المواطنين والمقيمين عناء ومشقة السفر.

وفي ختام اللقاء، ثمن آل زندان، توجيهات ومتابعة أمير منطقة نجران، التي كان لها الأثر بزيادة الرحلات والسعة المقعدية؛ لمواكبة الطلب على رحلات نجران- الرياض، إذ تقدر بـ5 رحلات يومياً، وكذلك رحلات نجران- جدة لتصبح 3 رحلات يوميّاً خلال عام 2025م، مؤكداً مواصلة العمل على زيادة رحلات شرورة- جدة مع الإدارات المختصة في الخطوط السعودية.