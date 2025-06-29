الشيخ عبدالله آل الشيخ. ‫‬
الشيخ عبدالله آل الشيخ. ‫‬
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يبدأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا على رأس وفد من المجلس تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا سامديتش تيكو هون سين.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الشورى إلى مملكة كمبوديا في إطار حرص واهتمام القيادة على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأرحب، ودعم العلاقات البرلمانية والارتقاء بأوجه التعاون البرلماني في مختلف المجالات.

ويجري الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الزيارة جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لمملكة كمبوديا ماها راثسافياتيكا ثيبادي خون سوداري تتعلق بسبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية والبرلمانية، إضافة إلى لقاء رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي سامديتش أكا سينا بادي تيكو هون سين، وعدد من المسؤولين الكمبوديين.

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