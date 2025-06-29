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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي عبدالقادر حسين عمر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، رأس وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية جيبوتي اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، جرى خلاله بحث تنسيق العمل الثنائي المشترك تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
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