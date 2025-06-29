ضمن جولته الميدانية، تفقد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص في مدن المنطقة الشرقية، أبرزها: مشروع العثيم سيركل، برج المياه، مشروع باي فرونت على كورنيش الخبر، ومشاريع مخطط أجيال أرامكو في الظهران، ومنها: مول أجيال، فندق أجيال، مركز رزين.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير لقاء موسعًا مع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من المملكة وخارجها، مثل الكويت، أسكتلندا، الهند، وتايلند، كما شهد اللقاء حضورا لافتا من مجموعة من المستثمرين الأجانب من أوروبا وآسيا مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة الشرقية خصوصا والمملكة عموما في ظل رؤية المملكة 2030 التي ساهمت في استقطاب المستثمرين، وقد تم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة، وسبل تعزيز التعاون، وزيادة جاذبية المنطقة الشرقية كمركز إقليمي للاستثمار.

من جهة أخرى، أشاد وزير البلديات والإسكان خلال زيارته لأمانة المنطقة الشرقية، بما شاهده من مشاريع حضرية واستثمارية نوعية، تدعم جودة الحياة، وتمثل نقلة في إدارة المدن الذكية.

ونوّه إلى أهمية الدور الذي تقوم به الكفاءات الوطنية الشابة في قيادة هذه المشاريع، مؤكدًا أن جودة التنفيذ والتحول الرقمي يعكسان جاهزية الأمانة وتوجهها نحو الاستدامة.

وشملت الزيارة؛ جولة ميدانية على المشاريع القائمة والمواقع الاستثمارية؛ مناقشة التحديات التشغيلية مع الفرق التنفيذية؛ ولقاءات مباشرة مع مستثمرين ومواطنين، والاستماع لملاحظاتهم.

وأكد الوزير في ختام الزيارة أن التكامل بين الوزارة والأمانة والقطاع الخاص هو جوهر النجاح، وأن ما يتحقق اليوم من مشاريع حضرية هو نتاج رؤية وطنية واضحة ودعم قيادي مستمر.