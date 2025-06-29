كشفت المديرية العامة للجوازات، البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يوماً، اعتباراً من الجمعة 27 يونيو، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظاماً.وبيّنت الجوازات الفائدة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية في 30 يوماً، وتتيح تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة خلال 30 يوماً من تاريخ 1/‏‏ 1/‏‏ 1447هـ، وتشمل المبادرة جميع أنواع تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها بغرض المغادرة النهائية.وحدّدت الجوازات متطلبات الاستفادة من المبادرة، عبر سداد الرسوم والغرامات المقررة نظاماً، وتنفيذ الطلب عبر خدمة «تواصل» في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر».وأوضحت الجوازات أنه يمكن تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة من خلال القنوات البنكية «سداد»، ثم التقديم عبر خدمة «تواصل» من حساب المستضيف في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر - أفراد» وتشمل الزائر المسجل عليه «متغيب عن العمل»، ويمكنه الاستفادة من هذه المبادرة بعد إلغاء بلاغ التغيب.وفي حال كان زائراً دون وجود مستضيف، فيمكن الاستفادة من المبادرة من خلال تفعيل الهوية الرقمية ثم تقديم طلب عبر خدمة (تواصل) بمنصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر».ويمكن الاستفادة من المبادرة بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ومن ثمّ اختيار خدماتي، الجوازات، ثم تواصل، بعد ذلك تقديم طلب جديد، واختيار تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة، وتقديم الطلب.