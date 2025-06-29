منحت مملكة ماليزيا الاتحادية وسام «شخصية العام الهجري على المستوى الدولي» لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ تقديراً لجهود المملكة البارزة والإسهامات المؤثرة في تطوير منظومة الحج والعمرة، بما يعزِّز من تجربة ضيوف الرحمن.وجرى التكريم خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمناسبة حلول العام الهجري الجديد برعاية من ملك ماليزيا إبراهيم بن اسكندر، وتحت شعار «بناء أمة مدنية»، وتسلّم الربيعة الوسام من الملك، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الشؤون الدينية بماليزيا الدكتور محمد نعيم مختار.ويأتي منح الوسام لوزير الحج والعمرة، في إطار «جائزة شخصية مع الهجرة» التي تُمنح سنويّاً لشخصيتين بارزتين؛ إحداهما ماليزية والأخرى من خارج ماليزيا، تقديراً لإسهاماتهما الإيجابية في خدمة المجتمعات وتعزيز القيم الإسلامية النبيلة، وتُعد الجائزة إحدى أبرز الجوائز الرسمية في ماليزيا، وتُمنح بالتزامن مع ذكرى الهجرة النبوية، تكريماً لأولئك الذين أسهموا في إحداث أثر فاعل في المجتمعات خصوصاً خدمة الإسلام.ويُعد هذا الوسام تكريماً دوليّاً للمملكة على ما تبذله من جهود حثيثة في خدمة الحرمين الشريفين، وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة للمسلمين من مختلف دول العالم ضمن إطار رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بصفتهما مصدر إشعاع وملتقى إنسانيّاً وحضاريّاً في العالم الإسلامي.