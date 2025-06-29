دعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قطاع الهيئات الملكية إلى المشاركة في رفع الملاحظات بخصوص مشروع «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية».وألزم المشروع مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه، والتظلم أمام صاحب الصلاحية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، ويجوز التظلم من قرار صاحب الصلاحية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً.وصنف المشروع المخالفات إلى خمس مجموعات تتوزع على مخالفة الصحة العامة، مخالفات الذبح والمواشي السائبة، مخالفات البيع، مخالفات البناء ومخالفات الطرق.وضمت مخالفات الصحة العامة 60 مخالفة، تتراوح قيمة الغرامة بين 100 ريال- 20 ألف ريال، منها فضلات الطعام من المنازل بقيمة 100 ريال، فيما تراوح مخالفات النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه بين 1000- خمسة آلاف ريال، والنفايات الخطرة من المصانع بين 10 آلاف ريال- 20 ألف ريال، ومخالفة وجود عمال تظهر عليهم اعراض مرضية 1000 ريال- 2000 ريال، ومخالفة إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع بين أربعة آلاف- ستة آلاف ريال، ومخالفة سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة تتراوح بين 2000 ريال- خمسة آلاف ريال.وحددت مخالفات الذبح والمواشي السائبة خمس مخالفات والغرامة بين 100 ريال- خمسة آلاف ريال، منها ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها غرامة 500- 1000 ريال، والذبح في المطابخ الشعبية 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة ترك المواشي تبلغ 100 ريال.أما مخالفات البيع فتتوزع إلى 10 مخالفات، وتراوح الغرامة بين 100 ريال- 10 آلاف ريال، منها فتح محلات ذات العلاقة بالصحة العامة دون رخصة الغرامة بين 2000- 10 آلاف ريال؛ غرامة الامتناع عن البيع او الامتناع عن إعطاء فاتورة 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة البسطة غير المرخص لها 200- 500 ريال، بينما تبلغ غرامة استخدام المركبات غير المرخصة من الهيئة كمعارض للبيع 1000- خمسة آلاف ريال.وتتوزع مخالفات البناء على 25 مخالفة، وتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال- 30 ألف ريال، منها زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به وغرامته 2000- خمسة آلاف ريال، وغرامة الاعتداء على خطوط التنظيم بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة البناء بدون رخصة ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة البناء في أرض حكومية غير مخططة بين 10 آلاف- 30 ألف ريال.ومخالفات الطرق تتوزع على 23 مخالفة، وتراوح بين 200 ريال- 30 ألف ريال، منها الحفر دون ترخيص بغرامة بين 10 آلاف ريال- 30 ألف ريال، غرامة عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل بين خمسة آلاف ريال- 10 آلاف ريال، وغرامة عدم صيانة السياج او اللوحات الارشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل بين ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة قفل الشوارع دون تصريح بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة تشويه جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم للأغراض الإعلانية بين 200 ريال- 500 ريال.وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن الغرامات تهدف إلى ردع المخالفين ومنعهم من ارتكاب المخالفات، وتختلف قيمة الغرامات بناءً على نوع المخالفة ومدى تكرارها، وقد تصل إلى مبالغ كبيرة، وإيقاف الترخيص أو التصريح.