تساءل عدد من أهالي الحوية (شمالي محافظة الطائف)، عن سبب إغلاق حديقة السنابل إحدى أشهر الحدائق العامة. وقالوا لـ«عكاظ»: إن الحديقة تعد من أكبر المتنفسات العامة شمال الطائف وتقع بالقرب من مبنى بلدية السيل ويقصدها عدد كبير من المواطنين والمقيمين برفقة أسرهم نظراً لجمال تصميمها وكثرة المسطحات الخضراء ووجود عدد كبير من الألعاب المخصصة للأطفال، علاوة على الجلسات المخصصة للعوائل ووجود مصلى، مشيرين إلى أنه تم إغلاق الحديقة قبل فترة دون توضيح أسباب الإغلاق، خصوصا أن الحديقة تعد من المشاريع الحديثة والنوعية التي نفذتها أمانة محافظة الطائف خلال السنوات الماضية.وطالب كلا من: نايف العتيبي وعبدالملك الطائفي وعبدالله محمد العتيبي وناصر السفياني واحمد الزهراني، بسرعة إعادة فتح الحديقة، خصوصاً أن الجميع مقبلون على الإجازة الصيفية لهذا العام، التي عادة ما تشهد حركة كبيرة في التنزه وكسر الروتين، مشيرين إلى أن الحديقة كانت تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع وتزداد الكثافة خلال الإجازة الأسبوعية.