طالب سكان مركز الحمضة التابع لمحافظة تثليث الجهات المعنية بإعادة تأهيل وتوسعة وسفلتة الطريق الذي يربط الحمضة بقرية «قُرّا» مروراً بعرقة آل سليمان حتى الطريق السريع «الرياض - خميس مشيط».وأشار عبدالله محمد القحطاني -أحد سكان الحمضة- التابعة لمنطقة عسير، إلى أن الطريق من الحمضة حتى قرية «قُرَّا» سيئ رغم أهميته في الربط وكثافة حركة السير. والسكان من مركز الحمضة الذين يرغبون الذهاب لعرقة والمضة وخميس مشيط وأبها يفضلون استخدام الطريق لاختصار المسافة. وطول الطريق المراد إصلاحه وسفلتته يقدر بـ25 كيلومتراً فقط، منها 10 كيلومترات تقريباً بين الحمضة وقرّا، و15 كيلومتراً من قرية قرّا حتى مركز عرقة. وطالب القحطاني وزارتي البلديات والنقل، حسب اختصاص كل منهما، بمعالجة وضع الطريق وسفلتته وإنشاء عبارات على الأودية.من جانبه، أوضح حسن عايض القحطاني لـ«عكاظ»: أن للطريق أهمية عند سكان الحمضة وقُرّا وما حولهما، لكنه متهالك، ويفتقر للعبارات، وطبقة الأسفلت ضعيفة لا تقاوم الضغط. ورغم قصر مسافة هذا الطريق إلا أنه لم يحظ باهتمام الجهة المعنية سواء كانت النقل أو البلديات، مشيراً إلى أن مجرى وادي الرّصفة يحتاج عبّارة بعد قرية قُرّا باتجاه مركز عرقة آل سليمان، كذلك وادي الرّصين بين قرية قُرّا ومركز عرقة، وأُنشئت فيه صبات خرسانيّة وبقي دون عبّارات للسيول ما تسبب في جرف الطريق وتوقف حركة السير حتى جفاف الوادي. ويطالب القحطاني بالتفاتة للطريق الذي يخدم السكان وغيرهم ويسلكه الموظفون والطلاب والمرضى ذهاباً وعودة بدلاً عن الطرق البعيدة.