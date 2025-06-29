أبدى عدد من أهالي مراكز وقرى محافظة الحناكية ومراكز الهميج، الحسو، هدبان، طلال، بلغة، بطحي والقرى التابعة قلقهم من الانقطاعات اليومية المتكررة للتيار الكهربائي، التي سببّت لهم إزعاجاً، لا سيما في هذه الفترة التي دخل معها فصل الصيف، وناشدوا الجهات المختصة بإيجاد الحلول.وقال عبدالرحمن المطيري لـ «عكاظ»: تكررت الانقطاعات في القرى الواقعة شرقي الحناكية، وفي بعض الأيام تصل الانقطاعات إلى ما يقارب الـ20 مرة في اليوم، وتسبّبت الانقطاعات في تعطّل أجهزة التكييف والثلاجات. واتفق معه خالد المطيري، وأضاف: أصبحت الانقطاعات اليومية مألوفة لدى الأهالي حتى لكبار السن الذين يعانون من أمراض ويستخدمون أجهزة طبية كأجهزة التنفس، والانقطاعات المتكررة تضعهم في حالة الخطر، بل إن البعض يحملون كبار السن في السيارات المكيفة حمايةً لهم من الحرارة. أما بدر الحربي فقال: إن الأمر بات لا يطاق بسبب الانقطاعات اليومية التي تضع السكان في مأزق في ظل عدم معالجة شركة الكهرباء للوضع منذ فترة طويلة ولم تحل المشكلة إلا برسائل SMS ترد من الشركة ونراها بمثابة المسكنات للمريض.واختتم فهد المطيري قائلاً: لم تسلم الجهات الحكومية في المراكز والقرى من هذه الانقطاعات، بل إنها تأثرت من المشكلة، إذ تعمل لفترة ثم تتوقف ساعاتٍ.