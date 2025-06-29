وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك. وشددت الوزارة، على ضرورة أن تلتزم المنشأة بتوفير ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية؛ لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية أو كلتيهما في جميع أنحاء المنشأة على ألا تُغيّر الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.وألزمت الوزارة، المنشآت بتوفير تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث، مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويُمنع استخدام التكييف الصحراوي.وأكدت الضوابط، على ضرورة توفير عدد من مغاسل الأيدي المناسبة ويُفضّل أن تزوّد بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية، مع وضع ملصقات إرشادية في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.ونصت ضوابط الوزارة، على ضرورة أن تزوّد المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط لتكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية، مع تصميم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية بحيث تكون آمنة وعالية التحمّل، ومقاومة للتآكل؛ لمقاومة عملية الغسل المتكرر، وسهلة التنظيف.وأوضحت الضوابط، ضرورة أن تُصمم وتُصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرّب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية، ومنع استخدام الخشب، مع ضرورة أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف لتسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة، وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرةً من الداخل أو الخارج. وفي اشتراطات النظافة العامّة، أكدت الوزارة على ضرورة غسل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية، بحيث تتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسل خارج حدود المنشأة، وأن تكون جميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.تطهير الثلاجات وصيانتهاوألزمت الوزارة هذه النوعية من المنشآت بوضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيّد بها، مع تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات. وبخصوص متطلبات مكافحة الآفات، شددت الوزارة على ضرورة فحص المنتجات الغذائية عند وصولها؛ لضمان عدم وجود آفات بها، وتوفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة. وشددت الوزارة على وجوب وجود شبكة ومصائد على فتحات التصريف؛ لمنع دخول الآفات، مع استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة دون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات، ويفضل عن طريق الشركات المتخصّصة في هذا المجال.