يواصل معرض حرس الحدود التوعوي بالسلامة البحرية واليوم العالمي لمكافحة المخدرات في منطقة عسير، فعالياتهما لليوم الثالث الذي شهد حضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن مسلم بن حمد الردعان، وعدد من الضباط، والمهتمين بالشأن التوعوي والمجتمعي. ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة البحرية، والتعريف بجهود حرس الحدود في حماية السواحل والحد من المخاطر البحرية، إلى جانب التوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وتخلل المعرض عدد من الأركان التفاعلية والعروض التوعوية التي جذبت الزوار، فيما لقِيَ إشادة واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى التثقيفي، ما يعكس جهود حرس الحدود في تعزيز الوعي المجتمعي في مختلف المجالات.