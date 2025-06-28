حددت وزارة التعليم إجراءات تمديد ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب للعام الحالي 2025 أنّ إجراءات تمديد الابتعاث لمرحلة اللغة تتمثل في الآتي: ألا تزيد مدة التمديد لدراسة اللغة أكثر من ستة أشهر كحد أقصى وألا يكون قد مضى على دراسة اللغة سنة دون الحصول على الدرجة المطلوبة لبدء الدراسة الجامعية، وأن يحصل المبتعث على درجة في اختبار اللغة الإنجليزية لا تقل عن آخر اختبار له، وإحضار خطاب من الجامعة يوضح الحاجة للاستمرار في دراسة اللغة، وألا يترتب على التمديد تجاوز الميزانية المحددة والمعتمدة للوزارة، وأن يتم التمديد بموافقة صاحب الصلاحية، وأن يتم التقديم على الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال نظام سفير.

وأوضحت أنّ إجراءات تمديد الابتعاث للمرحلة الأكاديمية يتمثل في ما يلي: ألا يقل تقدير المبتعث في التقرير الأكاديمي عن تقدير جيد جداً وفقاً لآخر تقرير دراسي، وأن يكون التمديد لغرض استكمال متطلبات التخرج والحصول على الدرجة العلمية بتأييد وموافقة المشرف الدراسي في الملحقية، وأن يكون التمديد بسبب ظروف خارجة عن إرادة المبتعث أو لأسباب تتعلق بالجهة التعليمية مثال: (ظروف صحية - عدم إدراج مادة دراسية، - حذف مادة دراسية من قبل الجهة التعليمية في الفصل الدراسي - تعديل تاريخ التخرج)، وأن يرفق مستند رسمي من الجامعة أو الملحقية يوضح أسباب طلب التمديد، وأن ترفق إفادة من المبتعث توضح أسباب طلب التمديد، وألا يكون التمديد ناتجاً عن انقطاع أو توقف أو تقصير من المبتعث، وألا يكون التمديد ناتجاً عن التعثر في أكثر من مادة دراسية، وألا تزيد مدة التمديد عن نصف المدة المحددة في قرار الابتعاث الأساسي، مع الالتزام بتقديم الطلب والحصول على الموافقة قبل انتهاء فترة الابتعاث المحددة في القرار، وألا يكون التمديد بسبب حضور حفل التخرج على أن يكون التمديد بموافقة صاحب الصلاحية، ويتم التقديم على الخدمة وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال نظام سفير.