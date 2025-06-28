أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في 4 من الجناة، وهم: سعيد سليمان صالح دخيل، وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح (مصريو الجنسية) لإقدامهم على تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدرين إلى المملكة، وعواد بن مسلم بن سليمان الذيباني (سعودي الجنسية) لتلقيه الكمية المهربة.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة اليوم السبت 3 / 1 / 1447هـ الموافق 28 / 6 / 2025م بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.