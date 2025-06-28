أعلن البرلمان العربي فوز عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، نائباً أول لرئيس البرلمان العربي بالتزكية، وذلك تقديراً لدوره في دعم العمل البرلماني العربي المشترك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الخامسة (الختامية) لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ورفع العتيبي في مستهل كلمته بالجلسة العامة عقب تزكيته بالإجماع نائباً أول لرئيس البرلمان العربي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود جلية ومبادرات رائدة تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الدعم والمؤازرة والتمكين المشهود الذي تقدمه القيادة الحكيمة لأبناء المملكة في مختلف المجالات مما يعكس صورة المملكة ومواقفها المشرفة.

وأعرب العتيبي عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لما يوليه من دعم وتشجيع مستمر لأعضاء المجلس، ولجهوده الحثيثة في تأصيل ودعم وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مجلس الشورى.

وتوجه بالشكر الجزيل لمعالي رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على ما يبذله من جهود لقيادة هذا الصرح البرلماني نحو آفاق أوسع من العمل المؤثر ولأعضاء البرلمان العربي على الثقة التي منحت له، متطلعاً إلى العمل على مبدأ الشراكة تحت مظلة البرلمان العربي لدعم القضايا العربية.