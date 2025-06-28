استقبلت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، واستعراض مسيرة الشراكة الممتدة لأكثر من 50 عاماً، خصوصاً في تمويل المشروعات الحيوية بتونس.والتقى المرشد وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، وناقشا المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وسبل دعم القطاع الصحي.من جهة أخرى وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، وتجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لنحو 50 عاماً بين الجانبين.ويهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1,000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئراً، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلاً عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.