تظهر المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) اعتباراً من (الأحد) الفرص المتاحة للمتقدمين والمتقدمات من خريجي الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد.

وتعد هذه المرحلة الثانية من مراحل القبول لإظهار الفرص المتاحة للطلبة وإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول التي سوف تستمر حتى العاشر من يوليو القادم.

وستبدأ فرص القبول في الظهور للمتقدم بناءً على نتائجه مقارنة بنتائج الطلاب والطالبات الآخرين.

وبينت وزارة التعليم أنه يمكن للراغبين في إضافة رغبات للكليات التقنية إضافة أي عدد من التخصصات ضمن 4 كليات كحد أقصى للطلاب، و3 كليات كحد أقصى للطالبات، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي لإضافة الرغبات التي تتطلب اختبارات قبول أو مقابلات شخصية هو يوم الثالث من شهر يوليو.

وحددت المنصة يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يوليو موعداً لتنفيذ المرحلة الثالثة، التي تشمل التحديد النهائي للتخصص من قبل المتقدمين، مشيرةً إلى أنه يمكن للمتقدم تعديل رغباته في هذه المرحلة.