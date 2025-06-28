تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 200 كيلوغرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 560 كيلوغراماً من القات المخدر
القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 560 كيلوغراماً من القات المخدر
القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 165.5 كيلوغرام من الحشيش المخدر
القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 165.5 كيلوغرام من الحشيش المخدر