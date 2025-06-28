أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن إصدار دليل القبول الجامعي للعام الدراسي القادم 1447هـ، والذي يشمل جميع الضوابط العامة، والتخصصات الأكاديمية، وآليات التقديم، ويهدف إلى تمكين الطلبة من اختيار المسارات التعليمية المناسبة لمؤهلاتهم وميولهم في مختلف كليات الجامعة داخل مدينة تبوك وفي المحافظات التابعة لها.

وتضمنت ضوابط القبول العامة أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية، وألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على حصوله على شهادة الثانوية العامة (وسنتين للتقديم على التخصصات الصحية)، وألا يتجاوز عمره 30 عامًا، مع اشتراط اللياقة الطبية في بعض البرامج، وأن تكون درجات القدرات العامة والتحصيل الدراسي لا تقل عن (50%)، كما حددت الجامعة نسبًا موزونة تختلف حسب البرنامج، حيث يشترط (85%) للتخصصات الصحية، و (80%) للتخصصات الهندسية والتصميم الداخلي، و (75%) للتخصصات التقنية، و (70%) لدرجة البكالوريوس عمومًا، و (65%) للتقديم على برامج الدبلوم.

وأوضحت الجامعة أن النسبة الموزونة تحتسب بواقع (40%) من معدل الثانوية العامة، و (30%) من درجة اختبار القدرات، و (30%) من اختبار التحصيل الدراسي، مع إمكانية حسابها إلكترونيًا عبر موقع عمادة القبول والتسجيل، وتضم البرامج الأكاديمية المتاحة في المقر الرئيس بتبوك تخصصات الطب والجراحة، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وتقنية المختبرات الطبية، إضافة إلى المسار الهندسي الذي يشمل تخصصات الهندسة المدنية الكهربائية والميكانيكية، الصناعية، وهندسة الحاسب، كما تقدم كليات الجامعة تخصصات نوعية في مجالات الحاسبات وتقنية المعلومات، والعلوم، وإدارة الأعمال، والشريعة والقانون، إلى جانب اللغة الإنجليزية، والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء والمنسوجات، أما في الكليات الجامعية بالمحافظات، فتتوافر فيها برامج البكالوريوس في علوم الحاسب، والتمريض، والتسويق، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، وذلك في محافظات حقل، وضباء، والوجه، وأملج، وتيماء.

ولفتت الجامعة إلى أنها ستطرح إضافة إلى ذلك برامج دبلوم متوسط في السجلات الطبية، ومكافحة العدوى، وإدارة المحميات، والموارد البشرية، والبرمجة، والصحة العامة، وحماية البيئة، والدراسات البيئية، إلى جانب مسار السياحة والضيافة الذي يتم تدريسه في كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه، ويتضمن تخصصات السفر والسياحة، وإدارة الضيافة، وإدارة الأغذية والمشروبات، كما تقدم الكلية التطبيقية بتبوك برامج الدبلوم المشارك في تخصصي أنظمة المراقبة والإدارة المكتبية.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على تفاصيل دليل القبول عبر موقع عمادة القبول والتسجيل، والاستفادة من قنوات الدعم والمساندة الرسمية، إلى جانب متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمواكبة جميع التحديثات والتعليمات الخاصة بعملية القبول.