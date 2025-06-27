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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 88,518 شاحن متنقل من العلامة التجارية ANKER، تشمل الموديلات: (A1257، A1681، A1689، A1647، A1652)، والتي تم بيعها خلال الفترة من سبتمبر 2023م إلى يونيو 2025م.

ويأتي هذا القرار الاحترازي بعد رصد احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في بطارية هذه الأجهزة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاحن وخطر اندلاع حريق.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام الشواحن المشمولة والتواصل مع الشركة المصنعة من أجل استبدال المنتج أو استرداد مبلغ الشراء حفاظاً على السلامة العامة.

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