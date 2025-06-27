​​تمكّنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب 732,015 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن «خِزانات ملابس»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل الإرسالية.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​