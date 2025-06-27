بهدف تعزيز السلامة المرورية، وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على خدمات الفحص الفني بكل يسر وكفاءة، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التوسع في منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات، ليصل إجمالي عدد المواقع المشغّلة إلى 44 موقعاً ثابتاً، في الوقت الذي كان يصل فيه عدد المراكز قبل انتقال التنظيم إلى مركز سلامة المركبات إلى 29 موقعاً فقط، إضافة إلى تشغيل 14 معدة فحص متنقلة من أصل 16 معدة معتمدة، وأثمر تكامل الجهود مع مختلف الجهات المعنية في زيادة عدد المركبات التي فُحصت من 2,900,000 مركبة في 2019م، إلى 5,800,000 مركبة في 2024م.