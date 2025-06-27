كشف التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2024م، «إنترنت السعودية 2024» أن نحو 48.6% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يقضون سبع ساعات فأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، مما يدل على النمو المستمر في الطلب على المحتوى الرقمي والخدمات الإلكترونية.وأشار التقرير إلى أن ذروة الاستخدام خلال اليوم تكون ما بين 9 مساءً و11 مساءً، ويصل الاستخدام إلى أعلى مستوياته خلال مارس، ويُعد السبت الأكثر استخدامًا خلال الأسبوع.وبيّن التقرير أن الإنترنت يُستخدم غالباً من المنزل بنسبة 87.9%، يليه الاستخدام أثناء التنقل بنسبة 79.3%، ثم أثناء العمل بنسبة 41.7%.أما عن نوع الأجهزة المستخدمة، فجاء الهاتف المتنقل في الصدارة بنسبة 99.4%، يليه الحاسب الآلي بنسبة 50.7%، ثم الأجهزة اللوحية بنسبة 37.5%.وفيما يخص أنظمة التشغيل، فإن نظام أندرويد استحوذ على 55% من استخدام الهواتف، مقابل 45% لنظام IOS، ونظام ويندوز يهيمن على أجهزة الحاسب الآلي بنسبة 91.1%، مقارنة بـ7.5% لأجهزة نظام ماكنتوش، و1.4% لنظام لينكس.ويأتي هذا التقرير ليُظهر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والدور الكبير الذي يقوم به الإنترنت في مختلف مجالات الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه.