اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تحت شعار «معاً نحو الوقاية والعلاج»، الذي حظي بمشاركة واسعة من جميع الجهات.

وجاء المؤتمر بالشراكة مع فرع وزارة الصحة بجازان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمنطقة، مسلطاً الضوء على أهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وشهد المؤتمر على مدار يومين جلسات علمية وورش عمل متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، إضافةً لمعرض مصاحب بمشاركة 22 جهة حكومية وأهلية.

وناقش المشاركون أحدث الاستراتيجيات والأساليب العلمية في الوقاية من المخدرات، وطرق الكشف المبكر، وبرامج العلاج والتأهيل، إضافة إلى دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ ومحصن.

وأوضح رئيس جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن جده أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وخرج بعدة توصيات ستشكل خارطة طريق للعمل المستقبلي، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن المؤتمر يجسد حرص جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان والجهات الشريكة على التصدي لآفة المخدرات بأسس علمية ومنهجية، سعياً لبناء مجتمع خالٍ من المخدرات ينعم بالصحة والسلامة.