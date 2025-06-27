التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان المكلف بيتر لورد، والمبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، ومساعد وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية مدير إدارة السودان وجنوب السودان السفير ياسر سرور، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي السيدة آنيت ويبر.

وذلك على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية المعنية بتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع.