أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي- في إنقاذ حياة زائر ماليزي الجنسية، تعرض لجلطة قلبية مفاجئة، حيث باشر الحالة فريق طبي بمستشفى أجياد الطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو من ألم شديد في الصدر، وبعد الكشف وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود جلطة في القلب، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي مع الحالة واتخذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، حيث جرى إعطاؤه مذيبات ومسيلات الجلطة حتى استقرت الحالة، وتم تحويلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لاستكمال الرعاية التخصصية اللازمة.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، وبطاقمه الطبي الذي يبذل جهوداً متواصلة لخدمة الزوار والمعتمرين على مدار الـ (24) ساعة.