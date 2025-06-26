تواصل وزارة الحج والعمرة عمليات تفويج ومغادرة الحجاج الإيرانيين بكل يسرٍ وانسيابية، ضمن منظومة متكاملة تركّز على جودة الخدمة وسلامة الإجراءات، وذلك إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي الحجاج الإيرانيين الذين تم تفويجهم حتى الآن بلغ قرابة (65) ألف حاج، فيما تبقى نحو (11) ألف حاج من المقرر استكمال مغادرتهم خلال الأيام القادمة، من خلال خطط تشغيلية دقيقة تراعي كثافة الأعداد ومتطلبات المغادرة.

كما استأجرت (200) حافلة إسناد داخل الحدود العراقية، لإسناد رحلات نقل الحجاج من منفذ جديدة عرعر إلى الحدود الإيرانية عبر الأراضي العراقية، وبلغ عدد هذه الرحلات أكثر من (1500) رحلة حتى الآن، إضافة إلى تشغيل أكثر من (2000) رحلة ترددية وفّرتها الوزارة على مدار الساعة بين مطار عرعر ومنفذ جديدة عرعر، لضمان سلاسة تنقل الحجاج خلال مرحلة المغادرة.

وفي إطار خدمات الإعاشة والضيافة، وفّرت الوزارة أكثر من (250) ألف وجبة غذائية للحجاج، إلى جانب توزيع أكثر من (90) ألف وردة، وأكثر من (250) ألف عبوة مياه باردة على الحافلات عند مغادرتها من المنفذ، دعماً لجودة تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن متوسط إنهاء إجراءات الحجاج في المطارات بلغ (23) دقيقة، في حين لم يتجاوز متوسط زمن إنهاء إجراءات تبادل الحافلات في المنفذ (12) دقيقة، مما يعكس كفاءة التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات المشاركة.

وسخّرت وزارة الداخلية جميع قطاعاتها الأمنية لتأمين انسيابية حركة الحجاج الإيرانيين ومرافقتهم حتى مغادرتهم، حيث رافق الأمن العام قوافل الحجاج إلى منفذ جديدة عرعر، فيما وفّرت القوات الخاصة لأمن الطرق خدمات ميدانية منظمة لضمان سلامتهم.

وتولّت المديرية العامة للجوازات تنفيذ إجراءات المغادرة في المنافذ بسرعة وكفاءة عالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب دور المديرية العامة لحرس الحدود في تنفيذ المهمات الأمنية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتضافرت جهود عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ خطة التفويج بسلاسة، حيث تولّت إمارة منطقة الحدود الشمالية مهمات الإشراف الميداني والتنسيق بين الجهات، بإشراف مباشر من لجنة الحج العليا، واضطلع المركز العام للنقل بدور تنسيقي وإشرافي فاعل بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات لضمان جاهزية أسطول النقل، فيما قدّمت وزارة الصحة رعاية صحية ميدانية من خلال فرق التطوع والعيادات المتنقلة في المواقع ذات الأولوية، وساهمت وزارة الشؤون الإسلامية في توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين، في حين أدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دوراً محورياً في تسهيل مرور الحجاج في منفذ جديدة عرعر.

وعلى صعيد النقل الجوي، نسقت الهيئة العامة للطيران المدني مع شركة مطارات القابضة وشركات النقل الجوي الوطنية لتوفير الرحلات المطلوبة من مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى مطار عرعر، بما يضمن مرونة حركة المغادرين وسرعة إنجاز خطط التفويج.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تُترجم التوجيه الكريم إلى واقع ملموس، وتُجسد رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، عبر تقديم تجربة متكاملة وآمنة للحجاج، تليق بمكانة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم حتى مغادرتهم سالمين إلى أوطانهم.