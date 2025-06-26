نعت الخطوط الجوية السعودية اليوم (الخميس) مدير المقصورة محسن بن سعيد الزهراني، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله على متن الرحلة رقم SV119 المتجهة من جدة إلى لندن، بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ أودى بحياته.

وبحسب بيان رسمي للشركة، فقد بادر الطاقم بمحاولة تقديم الإسعافات الأولية للزهراني، إلا أن حالته الحرجة لم تمهله طويلاً، حيث أعلنت وفاته قبل وصول الطائرة إلى مطار القاهرة، الذي حُولت إليه الرحلة بشكل طارئ لإنزال الجثمان.

وعُرف الفقيد بين زملائه بروحه المهنية العالية وانضباطه وأخلاقه، وكان نموذجاً يُحتذى به في الخدمة الجوية. وقد أشادت الشركة بمسيرته، مؤكدة أنه كان محل تقدير كبير داخل الخطوط السعودية، وحاز على جوائز وكفاءات متقدمة طوال سنوات خدمته.

وبتنسيق سريع مع سفارة المملكة في القاهرة، جرت الترتيبات الرسمية لاستكمال الإجراءات اللازمة، فيما أبدى طاقم الرحلة قدراً عالياً من المهنية والاحترافية في التعامل مع الظرف الطارئ واستكمال الرحلة نحو وجهتها.

وقدمت الشركة خالص العزاء لأسرة الزهراني وزملائه، مؤكدة دعمها الكامل لهم، ومشيدة بتفهم الضيوف للموقف وتعاونهم مع الطاقم خلال الأزمة.