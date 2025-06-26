إشارة إلى المحتوى المرئي، الذي يظهر فيه شخص يرتكب مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض (الوعل البري)، فقد تمكنت الجهة المختصة بالقوات من القبض على المخالف وهو المواطن مسفر صالح الحويطي، بحوزته (3) أسلحة نارية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد (80,000) ريال، وعقوبة صيد الوعل البري (60,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.