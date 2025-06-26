في تجسيد عملي لمستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي، أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة خدمات إرادة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الأستاذ الدكتور شادي سالم خياط، وبحضور المشرف العام على المجمع الدكتور خالد كليب العوفي، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وشهدت الفعالية تدشين ملتقى التعافي الخامس 2025 بمشاركة نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان، إضافة إلى تكريم عدد من المتعافين الذين أنهوا برامجهم العلاجية بنجاح، في مشهد يعكس نجاح جهود إعادة التأهيل وحرص المجمع على دمج المتعافين في المجتمع ودعمهم في مسيرة التعافي المستدام.

كما تم خلال المناسبة إطلاق مشروع الأستاذ رصين، وهو مساعد رقمي ذكي يعد من المبادرات النوعية في التحول الرقمي لدى خدمات إرادة، حيث يهدف إلى دعم رحلة المتعافي وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحتوى التوعوي التفاعلي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحملة الوطنية السنوية للتوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، عبر برامج ميدانية وورش عمل ومبادرات رقمية متنوعة تستهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز السلوكيات الوقائية لدى جميع شرائح المجتمع، بما ينسجم مع أهداف التحول الصحي ويخدم جودة الحياة وفق منظومة نموذج الرعاية الصحية السعودي.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام مجمع إرادة برسالته المجتمعية والعلاجية، ودوره في دعم الصحة النفسية ومكافحة الإدمان انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.