قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (29,983) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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