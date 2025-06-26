استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة خالد بن أحمد معافا.

واطلع على سير العمل في المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات، مشيدًا بمستوى الدعم الذي يحظى به مرفق القضاء في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لكل ما يعزز مسيرة العمل العدلي في المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان، عن شكره لأمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات.

من جانب آخر، التقى نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن جلوي في مكتبه اليوم رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة خالد بن أحمد معافا.

واطلع على سير العمل في المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات، مؤكدًا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق كل ما يعزز مسيرة العمل العدلي في المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.