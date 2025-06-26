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نفذت وزارة التجارة بفرع جازان العديد من الجولات الرقابية على منافذ البيع في صالات ومعارض السيارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الوقود للمركبات في معارض السيارات ومحلات بيعها، حيث تم زيارة 130 منشأة. وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من التزام أصحاب المعارض والمنشآت بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، والتي توضح كفاءة استهلاك الوقود لكل مركبة من خلال توفير معلومات واضحة حول كفاءة استهلاك الوقود، وتساهم البطاقة في تشجيع المستهلكين على اختيار المركبات الأكثر كفاءة، مما يساهم في ترشيد استهلاك الوقود بشكل عام.

وتعد بطاقة اقتصاد الوقود المرجع الرئيسي للمستهلك لمعرفة كمية استهلاك الوقود للسيارات، تم إعدادها وتنفيذها ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لإحاطة المستهلك بالمعلومات حول السيارات الأكثر ترشيداً لاستهلاك الطاقة.

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