ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعاً غير مرخص تابعاً لمنشأة تجارية يستخدم للغش في منتج الأرز بمدينة الرياض.

ووقفت الفرق الرقابية على المستودع المخالف، واتضحت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بتعبئة الأرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامة تجارية تحمل تواريخ صلاحية جديدة.

وبالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ضُبط (208) أكياس من الأرز تزن أكثر من (2.7) طن، وتم إغلاق المستودع المخالف، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

ووفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي النظام إلى السجن 3 أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.