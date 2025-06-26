أعلن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، انطلاق صيف منطقة عسير 2025، بشعار «أبرد وأقرب»، في إطار برنامج صيف السعودية، وبإشراف هيئة تطوير منطقة عسير، بالتعاون ودعم من وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة.

حراك سياحي و8 ملايين زائر

ويأتي صيف هذا العام استمراراً للحراك السياحي المتنامي الذي تشهده المنطقة، بعد أن سجلت منطقة عسير ما يقارب 8 ملايين زائر في عام 2024، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متميزة على مدار العام، ترتكز على تنوعها الطبيعي وثرائها الثقافي، ضمن مستهدفات إستراتيجية تطوير منطقة عسير.

باقة غنية من الفعاليات

يحمل صيف «أبرد وأقرب» باقة غنية من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، والتجارب السياحية المتنوعة التي تستلهم جمال طبيعة منطقة عسير، وتحتفي بإرثها الحضاري. ويشمل مغامرات في الهواء الطلق، وفعاليات تراثية وتاريخية، وأنشطة لعشاق الطبيعة والتخييم، ووجهات ترفيهية وتجارب عائلية متجددة. كما يشهد مشاركة واسعة من القطاع الخاص تسهم في تنشيط الحركة السياحية في مختلف محافظات المنطقة، وتعزز من جودة الخدمات والتجارب المقدمة للزوار، بما يواكب تطلعات الزائر المحلي والدولي.

شبكة الرحلات الجوية المباشرة

وتسهم شبكة الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار أبها الدولي، التي تضم نحو 348 رحلة أسبوعياً، في تسهيل وصول الزوار إلى المنطقة من مختلف مدن المملكة وعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من خلال أكثر من 11 وجهة مباشرة منتظمة، عبر 9 شركات طيران وطنية ودولية، من أبرزها: الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران أديل، فلاي دبي، طيران النيل، العربية للطيران، آير كايرو، طيران الجزيرة، والخطوط القطرية. وتشمل هذه الوجهات المباشرة وجهات مثل الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، تبوك، القاهرة، الكويت، الدوحة، دبي، الشارقة، وسوهاج. ويُعد هذا الربط الجوي عاملًا رئيسيًا في تعزيز جاذبية منطقة عسير كوجهة متاحة ومتصلة، ويدعم تطورها كوجهة سياحية متكاملة تستقطب الزوار على مدار العام.

اكتشف عسير

في نقلة نوعية نحو تسهيل استكشاف المنطقة، أطلقت منصة «اكتشف عسير» الإلكترونية خريطة تفاعلية شاملة لأبرز الوجهات والمواقع السياحية في المنطقة. وتغطي الخريطة المعالم السياحية التي تشمل المناطق التاريخية، المتاحف، المراكز الثقافية، المتنزهات والحدائق العامة، المزارع السياحية، الأسواق الشعبية، المراكز التجارية والترفيهية، والفعاليات الموسمية، بالإضافة إلى مواقع التخييم والكرفانات، المطاعم والمقاهي، وأماكن الإقامة، مما يوفر للزوار دليلاً رقمياً متكاملاً لتخطيط رحلاتهم وتجارِبهم.

ماذا عبّر عنه الأمير تركي بن طلال ؟

عبّر الأمير تركي بن طلال عن تقديره العميق لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مساهماتهم في إطلاق صيف منطقة عسير 2025، مؤكداً أن التعاون المتكامل بين القطاعات هو إحدى ركائز نجاح إستراتيجية منطقة عسير في التحول إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وإننا في رحلة الصعود نحو مستقبل عسير لتكون بالصورة التي تضمنتها إستراتيجية القمم والشيم، حيث يأتي هذا الموسم في أعقاب منتدى الاستثمار الثاني الذي يعد نقطة انطلاقة قوية لوجهة عسير السياحية على خارطة العالم، فأهلا بكم في عسير لتشهدوا شيئاً من تاريخها الذي نستعيده معا، ولتدركوا حين تزورونها حجم ما تحقق من حلم قيادتنا المحقق.