كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، مديري مكاتب التعليم، وذلك في حفل أُقيم بمناسبة اختتام العام الدراسي 1446هـ؛ تقديراً لجهودهم الكبيرة، وإسهاماتهم الفاعلة في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بجودة الأداء خلال فترة عملهم.

وأكد المدير العام، أن هذا التكريم يأتي وفاءً لزملاء وزميلات بذلوا وأعطوا، وأسهموا في تحقيق مؤشرات أداء متميزة، وواكبوا برامج التحول التعليمي، مشيداً بما حققته مكاتب التعليم من إنجازات نوعية في الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمدارس، وتعزيز ممارسات القيادة التعليمية، الداعمة للمعلمين والطلاب.

وقد عبّر المكرَّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين أن ما تحقق كان نتيجة للعمل الجماعي، والتكامل الذي تنتهجه إدارة تعليم الرياض.

وفي ختام الحفل، أشار المدير العام إلى أن ضم مكاتب التعليم وبعض الإدارات، إلى كيانات إدارية موحدة، يهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية، وتوجيه الموارد نحو التطوير ورفع جودة التعليم.

يذكر أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من مشروع التحديث الشامل، الذي تتبناه الوزارة، والذي يركّز على تحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان تقديم خدمات تعليمية أكثر مرونة وتأثيرًا، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة، في بناء نموذج تعليمي متطور ومستدام.