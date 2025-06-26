أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، البدء في تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مع تقاطع طريق الأمير فيصل بن فهد، بالخبر، ضمن جهودها لتعزيز منظومة الطرق، والسلامة المرورية وتحسين البنية التحتية.

وتتضمن أعمال المشروع إغلاق طريق الملك فهد بن عبد العزيز، (باتجاه الخبر) ابتداءً من أسفل جسر الملك سلمان، وتحويل الحركة إلى طريق الخدمة الموازي، إلى جانب إغلاق الإشارة المرورية لتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، مع طريق الأمير فيصل بن فهد، وإغلاق دخول المركبات إلى طريق الأمير فيصل بن فهد، مع الإبقاء على خيار الدوران متاحًا للمركبات.

ونوهت الأمانة إلى أن هذه الأعمال، ستبدأ يوم السبت 3 محرم 1447هـ الموافق 28 يونيو 2025، وتهدف إلى رفع كفاءة الطريق والنفق وتعزيز السلامة، مشيرة إلى أن الأعمال ستتم وفق خطة لضمان انسيابية الحركة وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق.

ودعت الأمانة جميع سالكي الطريق إلى اتباع الإرشادات المرورية المحدثة، والتقيد بالتحويلات المعتمدة خلال فترة التنفيذ، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستكون متواجدة لتنظيم الحركة ومتابعة التنفيذ، بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أداء شبكة الطرق والأنفاق في المنطقة الشرقية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة وسلامة الطرق في المدن.